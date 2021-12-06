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林夏薇爭視后獲林峯「幫拖」

2021-12-06 列印
■林夏薇獲堂兄林峯（圖）為她拉票。
林夏薇爭視后獲林峯「幫拖」
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　　林夏薇以《逆天奇案》和《七公主》在台慶頒獎禮被提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，不少網民指薇薇的演技有進步，在劇集《七公主》中她挑戰入行以來最大尺度裸戲，她接受訪問時表示：「我最擔心是這場，對我來說很高難度，既要提防走光，又要進入一個悲痛的情緒，需要兩者兼顧。」

　　一直以來的努力被看見，今年憑「虐心」喊戲被網民捧成視后大熱，正忙開工的薇薇在社交網拉票，堂兄林峯亦「幫拖」，在網上替堂妹拉票，果然「兄妹」情深！



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