最愛打拳爆汗 輕晒朱古力腹肌 魏浚笙曾減肥過度患厭食症

因為要拍ViuTv劇《i.SWIM》，魏浚笙（Jeffrey）要脫胸毛兼無間斷着泳褲半裸上陣，為晒麒麟臂兼露腹肌開鏡前瘋狂健身。23歲，身高177cm嘅Jeffrey的一身肌肉得來不易，事關佢同姜濤一樣由細到大都係肥仔，同樣最高峰時Over 200磅，為保小鋼條身形要Keep住做運動。日前Jeffrey去拳館跟師傅練拳，見佢拉完筋就上擂台係咁出拳同踢腿，招招有力，用背心衫尾抹汗時仲唔覺意晒出6嚿朱古力腹肌，佢女友就好啦！採訪：方騫平 攝影：葉君海 場地：Ole Muay Thai and Fitness 鳴謝：OLE師傅當日，魏浚笙跟泰國師傅練拳，打到啪啪聲好投入仲係咁爆汗。原來他中學時曾學過兩年泰拳，覺得減肥唔使咁悶之外，最重要打拳擊好有型。3個月自殘式減60磅Jeffrey同姜濤一樣是少年「肥波」，同樣有減肥血淚史：「中六時同女朋友Evelyn一齊變『幸福肥』，我哋成日食消夜，直至去咗model公司casting，啲人就奇怪咁問『呢個人咁肥都上嚟？』唉！心諗『係咪真係咁差呢？點解唔做好啲自己先去呢？自己都未ready，唔怪得人哋去批評你！』」為咗極速搣走脂肪，Jeffrey用咗個極端方法，「早上係咁飲齋啡，一日食得一餐，喺短短3個幾月內激減60磅，但就搞壞咗身子變咗厭食症、頭痛兼流鼻血，最後都係做運動，同埋配合高蛋白質食物，我會食黑椒雞扒同埋切粒椰菜花加三文魚。（有冇同姜濤一齊研究吓？）佢係我前輩，見到面會say Hi，我反而有同Edan（呂爵安）交流，知道佢都係食雞扒Keep Fit。」激讚邱士縉線條最靚o依家Jeffrey操出引死人腹肌，不過佢都仲係唔滿意：「我最鍾意The Rock嘅筋肉人身形，真心好厲害。o依家我只係得6嚿腹肌，可能我天生肥底最下兩塊唔夠突出，喺《i.SWIM》入面邱士縉（Stanley）嘅肌肉最齊同埋最完整，線條好靚。」Jeffrey表示拍攝期間有盡操，唔想出嚟效果唔好而後悔。講到要剃埋胸毛，Jeffrey笑言，「我都唔知點解咁茂盛，劇組話中學生唔會有咁多體毛。」由《調教你男友》入行年多，Jeffrey稱最大改變係做多咗運動，賺多咗錢反而唔係重點：「我同女朋友唔揮霍，又唔識投資，可能儲起嚟做老婆本，我哋有個聯名戶口，（佢掌握你財政？）大家有商有量，我都好少買嘢，佢見我買嘢會好開心。」明年Jeffrey嘅目標係學唱歌、演戲及考車牌：「作為新人好多方面都想試吓，如做打星。」而他於《膠戰S2》中經常被取笑，最近又笑他「煨Sir自創成語『看不順眼』」，對此，他直認成日「跳掣」諗錯方向，好彩有Edan及岑珈其照顧：「人總有缺憾，我係蠢嘅代表，但唔係藉口，所以要比其他人更加努力。」