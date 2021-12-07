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賣口乖讚女友靚女 湯姆拖Zendaya谷新戲

2021-12-07 列印
■湯姆賀倫大讚Zendaya好靚女。美聯社
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　　湯姆賀倫和Zendaya前日在倫敦宣傳即將上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》，二人拖手亮相記者會，令現場氣氛即時升溫，有份出席的Jacob Batalon明顯被冷落，湯姆受訪時不忘大讚女友一如以往地美麗。湯姆和Zendaya今年7月才在洛杉磯被拍到在車上咀嘴，令戀情曝光，有消息指他們本來不想公開戀情，但無想過會被狗仔隊拍下咀嘴照片。

　　此外，湯姆受訪時承認演出扮演美國演員及踢踏舞蹈家Fred Astaire的新片，他於2008至2010年曾演出音樂劇《跳出我天地》，舞技有一定水平。他又被問到會否想再演「蜘蛛俠」，他稱這個角色受到很多fans喜愛，都希望再有機會演出。



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