  • 2021年12月7日 星期二
  • 17º
  • 60%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 娛樂

蘇皓兒Dry足兩年無心拍拖

2021-12-07 列印
■Chloe聖誕將全女班慶祝。
Previous Next

　　蘇皓兒（Chloe）昨日出席宣傳活動，聖誕將至，她計劃相約好姊妹玩主題派對，浪漫佳節只得全女班玩樂，Chloe坦言沒男性邀約，已經Dry了一、兩年，過時過節唯有跟好姊妹一齊過，但暫時不想拍拖，望專注工作。Chloe屬太陽娛樂旗下藝人，早前高層周焯華涉案被起訴，會否擔心前路？她說：「冇咩，信任公司，公司話冇問題，大家返工都冇異樣。」更透露與公司合作七年，還有幾年合約在身。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd