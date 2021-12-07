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朱晨麗朋友排隊約食生日飯

2021-12-07 列印
■朱晨麗與譚俊彥為東華排練舞蹈及魔術。
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　　朱晨麗與譚俊彥前晚為《歡樂滿東華2021》排練跳舞加魔術表演項目。本月2日生日的朱朱為專心排練而推掉生日飯局，她笑言：「好多人排隊，（緋聞男友何廣沛有表示？）你們要問他。（有其他異性約？）之後再約。」

  譚俊彥笑言獲得舞藝高強的朱朱傳授心得：「朱朱說只要自己不尷尬，尷尬的就是其他人。（變魔術變走朱朱？）我有提議，但她太重、搞不掂。我會表演玩火，旁邊有人表演吞火，會有一定危險性。」



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