本月將再為人父的黎諾懿，近日積極為迎接家庭新成員作準備，除了忙着為即將出世的BB添置用品外，又忙着照顧太太李潔瑩（Nicole）及向4歲兒子「小春雞」黎峰睿灌輸做哥哥的訊息。日前，黎諾懿就跟「小春雞」為腹大便便的李潔瑩準備入醫院時的「走佬袋」，曾擔任有機奶粉HiPP喜寶代言人的黎諾懿汲取過上次執漏嘢的教訓，今次準備了大量有機HMP奶粉、嬰兒防敏濕紙巾及潤膚露等，盡顯暖男丈夫的體貼。回顧之前跟太太入產房生「小春雞」時，黎諾懿自嘲當時是新手爸爸，表現十分狼狽，今次會識得處理。他又說：「好多人問我今次會唔會剪臍帶，我嘅答案係『唔會』，我雖然鍾意煮嘢食，但係我都好怕見血淋淋嘅嘢。」