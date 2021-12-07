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《造星IV》Marf自認未夠班單飛出道

2021-12-07 列印
■Marf未出道就有粉絲，自言好開心。
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　　ViuTV節目《全民造星IV》參賽者Marf（邱彥筒）、Yoyo（葛綽瑤）、Ivy（蘇雅琳）及Ada（姜咏鑫）昨出席口罩活動。Marf稱首次出活動見有十幾個粉絲很開心，自己未正式出道就獲支持，會順勢而行，雖有人認為她可以單飛出道，但自覺仍有不足之處。

　　網民指Yoyo和Ivy只靠樣入圍，Yoyo則自嘲未能靠樣，自評表現差，讚其他參加者是靚女，風格各不同。Ada表示在社交網已澄清並非姜濤暗戀的女同學，亦多謝姜濤的加油訊息：「感覺以前是中學師兄，現在是一個支持自己的前輩，好開心！」更直言曾有人鬧她，澄清後也有很多「姜糖」好理性。



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