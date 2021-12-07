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子華潘燦良舞台劇宣佈加場

2021-12-07 列印
■黃子華及潘燦良目前正為舞台劇綵排。
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　　黃子華及潘燦良明年1月於演藝學院演出舞台劇《最後禮物》，優先訂購及內部認購火速爆滿，昨日於紅隧戶外大型海報宣佈加開十場，一共40場的演出今日公開發售。策劃總監馮貽柏（Alex）指今次反應超級熱烈，黃子華、潘澯良及一眾演員十分開心，至於加場能否滿足市場需求，Alex謂：「應該都未滿足得到，不過同子華與阿燦研究目前檔期最多只可演40場。」

　　另外，張敬軒月底個唱將加開終極三場，對於兩度加場，軒仔表示多謝樂迷支持，又大爆有歌迷向他表示有人冒稱是演唱會贊助商指可以代買飛，但付錢之後便聯絡不上，所以軒仔勸喻不要向來歷不明的人買票。



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