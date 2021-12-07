活力中佬 50歲跳街舞好腰力 陳豪醒你冇得輸冧妻方法

陳豪(Moses)於今年TVB台慶「思密Party」環節中，應李思捷要求講出「最想結婚的TVB女藝人」時，陳豪即答陳茵媺，被網民激讚心中只有老婆。事實上阿Mo為咗畀老婆及3子女幸福舒適生活真係好落力，日前他為新劇《四十二章經》拍外景，劇情需要大跳街舞，雖然手腳唔多協調但努力去跳，疫情下好注重防疫嘅阿Mo仲跳到成個人貼晒落地，睇唔出50歲嘅佢腰力依然強勁！採訪：方騫平攝影：葉君海由TVB金牌監製陳維冠(Joe) 監製的《四十二章經》是一套融合歷史及功夫元素的劇集，飾演豬肉婆嘅龔嘉欣前世與鰲拜有關，今世遇上「古老石山」教授陳豪，二人經常發生磨擦如前世冤家。日前兩人於上環拍外景，場口講述陳豪大跳街舞o氹返嬲嬲豬嘅嘉欣。嘉欣讚陳豪冇氣喘阿Mo平日冇乜跳舞，為咗接受呢場挑戰都打醒十二分精神，記者現場直擊，當日開早班嘅陳豪精神爽利，演出前仍攝時間跟老師惡補，加碼苦練。到正式埋位，他隨住老師喺機後打拍子123456…提示，跟隨音樂旋律扭動身體，前後擺動條腰，再揈手揈腳玩打功夫式freestyle，跳到踎咗落地，再用手及身體撐喺地面係咁「印」，最後旋轉一個圈後秒速彈返起身。雖然動作有啲生硬，但總算流暢，最重要勇氣可嘉。估唔到50歲陳豪仲好有活力，尤其條腰好有力，渾身是勁。當日最受歡迎演員當日陳豪好受街坊歡迎係咁被「集郵」，對於挑戰難度跳街舞，他笑說：「真係未試過，我完全唔知發生乜事，監製突然落指令話一定要跳街舞，惟有趁唔使開工嗰日練咗幾個鐘，哈！我有Hip-Hop細胞，所以出嚟好似樣。」在旁嘅龔嘉欣都大讚阿Mo超勁，連跳兩分鐘都冇氣喘。陳豪笑住話有畀條跳舞片囡囡睇：「佢大讚『我爹哋係全世界最好嘅。』」好Enjoy家庭生活對於台慶當晚表現獲讚畀到老婆安全感，陳豪笑說：「我都唔知答乜咪將肚入面答案講出嚟囉，其實係我想黐實老婆同啲細路，有家庭生活係咁㗎啦！我好Enjoy同佢哋一齊，全部時間畀晒佢哋，就算陪佢哋做啲無聊嘢都冇所謂。(跳返part舞o氹佢哋？)佢哋想嘅話我會渾身解數做乜都得，其實維繫夫妻同子女關係要放心血落去。」阿Mo仲教大家最簡單嘅冧妻方法，就係唔好有秘密，佢話由day 1開始就係咁做。