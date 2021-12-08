  • 2021年12月8日 星期三
  • 21º
  • 52%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 娛樂

金秀賢睇《鬼滅之刃》　竟被韓網民炮轟

2021-12-08 列印
■金秀賢與車勝元主演的《某一天》正在熱播。
Previous Next

　　金秀賢在「黃Viu煲劇平台」熱播的新劇《某一天》中的演出大受好評，上月他受訪時自爆睇日本動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》時看到喊，卻惹來爭議。有網民指《鬼滅》在韓國有三項爭議，主角炭治郎的耳環圖案疑似為日本二戰「旭日旗」，時代背景也正是當年韓國被日本殖民的大正時代，而且配音員和漫畫作者曾發表過右翼言論。有fans指對金秀賢感失望，亦有稱做藝人真難，每句說話都要思前想後才能說出來。

　　此外，《鬼滅》第二季動畫劇集《遊郭篇》周日深夜首播，收視高達9.2%，當晚《鬼滅之刃》關鍵字更登上twitter世界熱門搜尋冠軍。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd