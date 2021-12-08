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甘比呼籲社會關注基層食物援助

2021-12-08 列印
■甘比與梁錦松在感謝禮上碰頭。
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　　劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比），前日出席惜食堂「惜食餸愛．分餉十載感謝禮」，同場嘉賓還有好友鄭秀文。

　　甘比表示很慶幸被「惜食堂」邀請參加兩年一次的感謝禮，並接受「米仔感謝座」。甘比提到「惜食堂」除了推廣環保、善用剩餘食物外，更會每天製作超過15,000份營養均衡的膳食免費給予有需要食物援助的人士，尤其是基層，而劉鑾雄慈善基金每年也會提供一些資助。在疫情期間因為出現開工不足或裁員問題，令有需要食物援助的人士數目劇增，雖然近日情況已有改善，甘比希望有更多善心人士伸出援手。



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