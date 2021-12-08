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陶大宇隔空向劉德華道歉

2021-12-08 列印
■陶大宇向《倒轉地球》的原唱者劉德華致歉。
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　　無線《娛樂頭條》停播半年前晚重新播出，並找來近日因翻唱《倒轉地球》，而人氣急升的陶大宇為節目「翻生」打頭炮，身處廣州的大宇更氣運丹田即時獻唱，並搞笑叫觀眾「移後少少」。

　　陶大宇笑言︰「究竟我仲應唔應該唱得更加好呢？」提到「水撥手勢」，他表示原意是用來跟大家互動打招呼，點知揮出這樣效果。之後他又隔空向《倒轉地球》的原唱劉德華說︰「華哥仔唔好意思，搞到你首歌咁樣，不過你唔會怪我嘅！」



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