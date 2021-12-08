  • 2021年12月8日 星期三
  • 21º
  • 52%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 娛樂

蔡欣熹為乳癌基金義賣籌款

2021-12-08 列印
■蔡欣熹推出限量版耳環義賣。
Previous Next

　　Florence T Jewelry創辦人兼設計師蔡欣熹（Florence）一向關注世界各地的乳癌數字。過去二十多年香港乳癌數字一直上升，2019年最新數字顯示每日有13位女士確診乳癌，社會已經響起很大的警號。

　　今個聖誕，品牌與香港乳癌基金會攜手合作，舉行「粉紅慈善」義賣活動，重新推出50件限量版耳環，所得款項將全數捐贈給香港乳癌基金會，以宣揚粉紅力量，支持香港乳癌患者。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd