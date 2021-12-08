拍《致命24小時》尺度大解放 湯怡爆老公 睇預告大叫心痛

湯怡、衛詩雅、彭秀慧、曾樂彤、吳浩康、周家怡、楊天宇及艾妮，昨日出席英皇位於銅鑼灣時代廣場、旗下第七間戲院的開幕禮，該戲院亦為區內最大型的戲院。今年是湯怡首年與女兒共度聖誕，她透露老公麥秋成會親寫聖誕卡等女兒長大後看，令她感動想哭，她亦打算仿效每年寫聖誕卡給囡囡。湯怡向來喜歡看電影，尤其驚慄片，她稱以前不敢看，但人大了膽也大了，在戲院的環境和聲效下更刺激，不過之前佗B時會少看看驚慄片，會選擇欣賞開心電影，所以囡囡是個開心BB。湯怡主演的電影《致命24小時》將於下月上映，她會邀請老公看優先場及首映，大爆老公看預告片時已大感心痛，她說：「他之前看預告已感到不舒服、好心痛，因為戲內我被虐待。所以我叫他入到戲院不要喊，他個人好感性，同我一樣容易喊，他外表給人感覺好Cool同Man，但也有感性一面。」談到戲內衣着性感，老公會否介意？湯怡說老公明白是工作需要，很開明不會介意，還跟她說當穿泳衣。問當媽媽後會否密實一點？她說：「我不會框死自己，收工後才做回媽咪，做演員時就甚麼都試。（會否有底線？）都是看劇本，不過這套戲是我入行以來尺度最大，是好大突破。」衛詩雅睇戲勾起初戀回憶另外，今年首度與女兒過聖誕，湯怡指老公買了聖誕卡寫給女兒，待囡囡長大後看，湯怡知道也差點感動到喊，沒想到老公那麼sweet。她打算每年都買聖誕卡送給囡囡，會寫得簡單一點。衛詩雅表示這次是第七次參與英皇戲院開幕，自認腳頭好，每次為戲院揭幕均勾起她的初戀回憶，拖手仔拍拖很深刻。她又自嘲大頭蝦，曾在戲院遺留手機和平板電腦，幸好最終尋獲，並說手機內沒私密照。曾樂彤表示聖誕有異性邀約，會與好友和家人度佳節。問兩人想不想脫單？曾樂彤說：「脫單都好，開心嘛。」