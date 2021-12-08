BTS出道八年終開設IG帳戶 V破紀錄五個鐘吸千萬追隨者

日前完成在美國演出的韓團防彈少年團（BTS），前日傍晚終開設個人IG，七子的帳號不到一日便輕易突破1,500萬fans。成員V只花了2小時4分鐘及4小時47分鐘便吸引500萬及1,000萬人追隨，都是史上最快，並擊敗「24小時內獲最多追隨者」的世界紀錄保持者美國女星珍妮花安妮絲頓，她24小時內獲得860萬名追隨者，但V只花了不到5小時便突破1,000萬。V更被發現關注人氣女團BLACKPINK成員Jennie的社交帳戶，隨後又立即取消引發熱議。V在公司開設的社交網Weverse問fans：「有沒有方法不顯示IG推薦呢？這App真可怕。」看來IG向他推薦了Jennie的帳號，才錯手關注對方。此外，Jennie在社交網公開多張9月時到巴黎出席時裝周的觀光照片，又上載為雜誌拍攝的封面照，她都穿上內衣大騷身材。