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羅天宇望何依婷繼續帶挈搵真銀

2021-12-08 列印
■何依婷與羅天宇首度攜手出席活動。
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　　何依婷和羅天宇因新劇《十月初五的月光》效應，首次獲邀一起出席活動，依婷被取笑第一次給了天宇，她解釋只是第一次單獨與他出席活動。天宇笑言希望依婷第一次做女主角能帶挈自己，有更多幕前情侶檔賺錢機會，還透露要儲錢買樓成家。

　　依婷表示新劇播出後，一定會被拿來和當年的佘詩曼比較，自己盡了力便問心無愧。天宇也表示不敢看網上留言，知道一定有負評，所以盡量選正面的來看。此外，天宇去年憑劇集《香港愛情故事》在台慶頒獎禮上奪得三個獎項，但今年卻沒有主演的劇集爆紅，他表示平常心面對，獎項控制不到。

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