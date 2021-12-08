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陳嘉寶封肚前最後一擊性感孕照

2021-12-08 列印
■陳嘉寶臨「卸貨」前拍大肚寫真。
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　　陳嘉寶（Anjaylia）婚後先後誕下大女Hosanna與二女Eliana，第三胎亦將於月尾出世，Anjay揚言誕下第三胎後會封肚，所以她決定趁產前拍攝一輯孕照，留下美好回憶。

　　Anjay說：「之前曾經有人懷疑過大女Hosanna唔係我生，話我係搵代母，所以真係想話畀大家聽，我真係有個肚㗎！呢個感覺好赤裸、太性感！就算冇BB嘅時候都好少露腰，所以拍攝時會覺得自己好似豬八戒有個大肚腩。」預產期在聖誕期間的Anjay，坦言希望可以享受埋節日後才「卸貨」，更強調坐完月會繼續工作。

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