因為爆肌演《拉闊音樂會》，令27歲本土歌手Tyson Yoshi（程浚彥）人氣急升，仲被踢爆家住深灣千呎海景豪宅。連人氣王姜濤都係佢fans，問到兩人會否合作一首歌時？Tyson Yoshi即推介電腦存貨《If I Die tonight》：「綵排時見佢出event暈低就諗呢首歌，如果我今晚死嘅話可以講乜呢？呢首歌頗為探討內心主題。」採訪：方騫平 攝影：沈健程 髮型：Jim Tse@ Hair Corner化妝：Tong Ming 服裝：Louis Vuitton 場地：Reality Goods StudioTyson Yoshi 3年前才正式出道，其中送畀女友嘅拍拖紀念作《Christy》，YouTube有過千萬點擊，他堅持每首歌都要有真實性，有自己嘅故事同感受，唔鍾意啲冇靈魂嘅歌，而姜濤喺event暈低都帶畀佢創作靈感。冇緣簽唱片公司Tyson Yoshi唔抗拒同姜濤合作：「可以呀隨緣啦！我有首《If I Die tonight》demo好啱佢，喺《拉闊音樂會》見到佢就忍唔住同佢講『喂！你記唔記得前排我畀你聽嗰首歌呀？你前排暈咗，首歌好啱你！』姜濤就笑住答『係囉係囉……可以喎！』」Tyson Yoshi多鬼主意，他解釋：「咁（獨立歌手）冇人幫我諗，係咁㗎啦！」Tyson Yoshi喺台灣及香港都傾過唱片公司，但理念唔啱：「作為創作者最悶做2.0，但作為老闆見好一定會追加，好似叉燒飯賣得就做專門店，大佬呀！音樂嚟㗎！所以我認命唔會簽公司，始終音樂係熱愛嘅興趣。」問到係咪作為「富二代」有錢就任性？他卻反問說：「我係咪有錢？我唔知喎！I am whatever you want me to be（你想我係咩都得），冇所謂，開心就得，最緊要唔好影響到屋企人。」他堅持可以自給自足做音樂，每個月仲可以畀幾千蚊家用。