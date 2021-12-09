打低黑寡婦占士邦 ﻿劉思慕憑《尚氣》﻿﻿奪動作明星獎﻿

美國People's Choice Awards頒獎禮前晚舉行，劉思慕主演的漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》奪得年度動作電影及年度動作明星大獎，另一部漫威電影《黑寡婦》則獲年度電影大獎，而狄維莊遜就奪得年度電影男星等三個獎！第47屆美國People's Choice Awards頒獎禮，前晚於加州舉行，多部漫威作品奪獎，包括《尚氣與十環幫傳奇》獲年度動作電影獎及男主角劉思慕奪年度動作明星獎，他擊敗的勁敵包括《黑寡婦》史嘉莉祖安遜、《F9狂野時速》的雲狄素、《007：生死有時》中的「占士邦」丹尼爾基克等等。劉思慕為《尚氣》領年度動作電影獎時，讚揚《007》台前幕後表現甚出色，應該獲得此獎。《幻險森林奇航》主角狄維莊遜則奪得三個獎，包括：年度喜劇明星、年度電影男星，以及People's Choice冠軍獎，十分威水！《黑寡婦》就贏得年度電影獎，主角史嘉莉奪年度電影女星獎。同為漫威出品的超級英雄劇集亦獲多個獎，包括奪得年度電視男星獎的「邪神」湯赫度斯頓，主演的《洛基》亦獲年度電視節目獎。真人騷女王Kim Kardashian就獲頒時裝象徵獎，她亦不忘感謝讓她認識時裝界的前夫Kanye West。近年在美國爆紅的韓團防彈少年團（BTS）成為音樂組別大贏家，他們奪得包括：年度組合獎、年度歌曲獎及年度MV獎。全球熱爆的韓劇《魷魚遊戲》就奪得最有追看價值獎。另一頒獎禮Critics’Choice Awards昨日公布提名，李政宰主演的《魷魚》獲最佳劇集、最佳外語劇及最佳男主角提名。