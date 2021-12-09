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劉嘉玲56歲生日派對 偉仔吸女賓瘋狂集郵

2021-12-09 列印
■嘉玲以性感Look亮相。
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　　昨日踏入56歲的劉嘉玲，前晚舉行盛大生日派對慶祝，嘉玲以露背超低胸晚裝裙展露驕人身段，驚艷全場，老公梁朝偉則以煲呔禮服登場。偉仔的魅力和電力，狂吸女賓客「集郵」，偉仔亦有求必應，全場女士相當盡興，有女賓客在社交網分享與偉仔的合照，見她似興奮地擁抱偉仔，鼻貼面表現親暱，但甚少出席應酬飯局的偉仔就露出似是尷尬、怕醜或無奈的表情！

　　嘉玲的生日派對現場佈置如花海，幾層高的生日蛋糕也鋪滿鮮花裝飾。大班好友為嘉玲慶生，她的媽咪和胞弟，以及楊千嬅和老公丁子高等亦有出席祝賀。圖：網上圖片



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