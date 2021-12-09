MIRROR六子開騷 全場High爆 姜濤唱金曲 誓傳承廣東歌

人氣男團MIRROR其中六位成員姜濤、江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）前晚在灣仔會展舉行音樂會，姜濤特意獻唱經典金曲，向樂壇前輩致敬及傳承廣東歌！江𤒹生（Anson Kong、AK）前晚打頭陣以快歌《黑之呼吸》揭開序幕，之後與姜濤跳唱《離開地球表面》，焫着全場粉絲！「教主」盧瀚霆（Anson Lo、AL）則自彈自唱《不可愛教主》，副隊長AK就和隊長Lokman合唱《虎道門》！Jer晒唱功高歌MC張天賦《反對無效》，歌迷反應熱烈！Edan發揮彈琴才華，和Jer合唱《E先生連環不幸事件》後再獨唱《小諧星》，及後繼續以鋼琴伴奏與教主Rap歌合唱《So Bad》。AL其後獻唱時大跳勁舞，台上台下High爆，他更向粉絲大送飛吻！笑言提前25歲退休姜濤首度公開獻唱「第九胎」《鏡中鏡》，又連唱《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《夕陽之歌》、《等》及《追》等經典廣東歌向樂壇前輩致敬，他說：「冇佢哋就冇今日嘅樂壇，3年前出道時，我唔鍾意呢啲歌，覺得好老土，入樂壇後，我有責任將廣東歌帶出去，藉歌曲話俾年輕人聽，要向前一輩藝人學習，傳承落去。」六子最後以《我的快樂時代》作演唱會結尾。他們完騷後受訪時坦言，表現只屬及格，預計第二場會更盡善盡美。姜濤說演繹經典歌有壓力，事前有做足準備了解歷史。談到29歲退休論，姜濤笑說：「好耐之前講，現時可能25歲。」此外，Jer稱有邀請冷戰中的女友Kelly來睇騷，並說忙完演唱會會好好處理感情事。