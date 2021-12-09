《東張》闖曱甴屋成告別作 黃穎君轉打政府工月薪逾6萬

TVB節目《東張西望》主持之一的黃穎君，因早前播出在節目中勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」而人氣急升，她昨日在社交網貼出派「散水餅」照片宣佈離巢，不少網民大感驚訝，沒料到採訪「曱甴屋」是她的告別作。黃穎君畢業於港大教育系學士及中大社會系碩士，2012年參選港姐，一度被指貌似謝安琪。有消息指她已獲聘為民政事務局媒體主任，已於前日上班，月薪為67,595元。黃穎君其後大方承認有關消息，並坦言主持《東張》激發她的使命感，希望以另一身份為社會作更多貢獻。入行10年的黃穎君亦感謝TVB「給」她一位好老公──J2節目《#後生仔傾吓偈》監製丘一峯。黃穎君又透露，入行是因為讀大學時，家人經濟出現問題欠債，於是毅然投身娛圈，並曾試過同期打五份工為家人還債！圖：網上及資料圖片