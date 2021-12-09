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促梅啟明撤銷訴訟 梅媽不惜脫離母子關係

2021-12-09 列印
■梅媽指梅啟明揮霍及不長進。
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　　傳記題材電影《梅艷芳》上月上映後，梅艷芳胞兄梅啟明日前入稟高院，聲稱擁有「梅艷芳」商標，控告電影公司侵權及要求賠償。梅媽覃美金隨即指兒子梅啟明「財迷心竅」，前晚有網台節目致電訪問梅媽，梅媽透露早前獲悉梅啟明「包二奶」後，覺得他不長進及揮霍決定對他經濟封鎖。

　　因血壓高及氣促在醫院休養的梅媽，更向梅啟明發出最後通牒，如他不撤銷訴訟，將和他脫離母子關係！



圖：資料圖片
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