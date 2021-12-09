  • 2021年12月9日 星期四
  • 19º
  • 78%
熱門： 安心出行曱甴屋夏寶龍立會選舉新世界

日報新聞 > 娛樂

邵珮詩波波晒舞功吸睛

2021-12-09 列印
■邵珮詩不介意引人注目。
Previous Next

　　黃婧靈（波波）、邵珮詩、游嘉欣及李思捷等，昨日在電視城綵排《歡樂滿東華2021》跳舞項目，擁34D上圍的邵珮詩和「新咪神」波波成傳媒焦點。邵珮詩坦言不介意引人注意，她亦有教瑜伽課，學員以男士為主。談到同場不少好身材的女藝員，波波則指同場的游嘉欣身材高挑不會輸蝕。

　　另外，李思捷將模仿「四大天王」跳唱，問到模仿MIRROR也可以？思捷稱沒問題，不擔心被罵，最重要是尊重。李思捷亦坦言看過陶大宇唱《倒轉地球》短片十多次，考慮模仿對方演出呢！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd