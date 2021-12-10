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宮脇咲良「滯韓」心繫Fans

2021-12-10 列印
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　　韓國限期女團IZ*ONE解散後，日籍成員宮脇咲良於今年8月再度返韓，盛傳會簽約BTS所屬事務所，但久未公佈動向。相隔兩個月，宮脇昨日更新社交網分享靚相和留言：「沒有一刻不想念Fans，期待與大家再會面。」有傳她在韓足不出戶，Fans擔心她在韓發展遇阻滯。
　　另一IZ*ONE成員本田仁美前晚則與AKB隊友亮相《FNS歌謠祭》，特邀38歲舊將野呂佳代齊演出，成為社交網熱搜榜冠軍！
圖：網上圖片本田仁美
本田仁美


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