■能跟偶像張學友合唱已令Gin好感恩，若奪獎更加不得了。

■Fans專登為紀念Gin來港發展10年舉行展覽。

■Gin認為今次開騷最美中不足，是家人未能來港支持。

■Gin為《聲夢傳奇》做導師時，引來不少誤解。

■《IDK》是Gin未試過的拉丁曲風，仲要跳埋舞。

■Gin認為今次演唱會場地較細，反而可跟粉絲拉近距離。

Gin Lee（李幸倪）近期除了忙於為以網上流行詞做主題的新歌《IDK》宣傳外，亦積極籌備本月17日舉行的《GIN LEE "YOURS FAITHFULLY" LIVE演唱會》，她視這個紀念來港發展10年的演唱會是送給歌迷的禮物，內容更精心安排。對於事業的下個10年，她期望可遇到Magic Moment，而年尾頒獎就最想跟偶像張學友合唱歌能奪獎。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海「IDK」即「I don't know」意思，Gin想講網絡發達令人未理解就下判斷，好似她早前為《聲夢傳奇》做導師被誤解，所以好支持「IDK」這說法，任何事先當不知去了解，「當時有啲留言都幾狠，可能個網友係媽媽會話『你咁樣教小朋友係害咗佢』啲指控太誇張，其實我係試咗10個方法揀其中一個去做，但剪咗出嚟好似冇試過，我就深深體會到出面嘅人，永遠唔知當事人做過啲乜嘢。」提到本月17日舉行的演員會，Gin視為Fans Gathering多於一個演唱會，還預告準備了勁歌熱舞及配合聖誕氣氛等5個環節，還有一part是精心為Fans喜好準備，「呢個騷係送畀fans嘅禮物，嚟得千幾個觀眾都係我好熟識嘅fans，可以揀一啲side track嘅歌，我睇佢哋留言，記住佢哋講過好想聽咩歌，但係我好少唱，今次就可以唱。」演唱會是紀念Gin來港發展10年，展望下個10年，她希望事業更上一層樓，能遇上Magic Moment，「呢10年喺啱嘅時候有一首啱嘅歌，再配上啱嘅人，呢個magic可能未發生，期望喺第2個10年呢個magic moment會發生，但結論係冇其他方法，唯有不停做不停試，堅持總會有機會，唔試就連機會都冇，而其他嘢就交畀個天。」對於年尾頒獎禮，Gin期望能跟偶像張學友合作的《日出時讓街燈安睡》有好成績，「至少呢首歌有個交代，難得歌神出山。」她認為得獎絕對是光宗耀祖，「個意義會好大，好似寫入歷史書，對於我或者我嘅後人嚟講，子子孫孫都係件好威水嘅事。」