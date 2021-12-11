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愛瑪華生闖Marvel宇宙　傳演「奇異博士」老婆

2021-12-11 列印
■愛瑪華生有望參演漫威電影。資料圖片
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　　為慶祝《哈利波特》電影系列首集《神秘的魔法石》上映20周年，電影公司下月1日將推出《Return to Hogwarts》記念特輯，日前公開預告及主角「哈利波特」丹尼爾域基夫、「妙麗」愛瑪華生和「榮恩」路拔格連對談的照片。
　　昨有美國傳媒報道，愛瑪有望加入漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe），飾演「奇異博士」班尼迪甘巴貝治的妻子Clea！據悉，Clea一角在漫畫中，因幫助奇異博士脫困而成為他的弟子，兩人更擦出愛火並共諧連理，而Clea亦擁有法力！■漫畫版「奇異博士」及其妻Clea。網上圖片
■漫畫版「奇異博士」及其妻Clea。網上圖片


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