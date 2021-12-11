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張崇基張崇德除夕開騷　憂防疫新規致觀眾退票

2021-12-11 列印
■張崇基和張崇德稱暫無兩手準備。
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　　張崇基和張崇德兩兄弟將在除夕舉行一連兩場的演唱會，他們昨日到電台接受訪問時透露籌備情況。
　　談到政府或要求觀眾接種完兩針新冠疫苗才可入場館睇騷，張崇基和張崇德表示聽到這消息感無奈，張崇德說：「唔好啩，買咗飛啲觀眾點算？現時防疫措施已經好好，有安心出行，我哋亦打咗針，疫情都穩定一段時間。」二人坦言擔心實施打兩針如何應對退票等問題，張崇德又指有樂手是長期病患者未能打針，「唔係唔想打針，但有啲人係唔能夠打，好唔公平！我哋自己投資小公司，唔知點解決，冇得補畀人！」

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