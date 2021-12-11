■艾力寶雲前日被拍到與家人拉隊去買聖誕樹。

■Travis昨就人踩人慘劇受訪，表示當時聽不到有人求救。

■Travis和名媛Kylie Jenner育有一女。

美國影星艾力寶雲今年10月拍攝新片時手持道具槍疑走火，導致一死一傷，他昨日亮相人權頒獎禮，並開玩笑稱被6名子女耽誤出門；而歌手Travis Scott則在休斯敦音樂節的人踩人慘劇發生後，首度受訪稱自己當時在台上不知情況有多嚴重。艾力寶雲在今年10月拍攝新片《Rust》綵排期間，使用道具槍疑走火，射殺攝影導演Halyna Hutchins及導致導演Joel Souza受傷，艾力日前受訪表示自己當時並無扣扳機，並稱不應該是他為事件負責，該案檢察官指艾力有機會被刑事起訴。艾力昨日在慘劇後首度在紐約公開亮相，現身美國前總統甘迺迪人權組織舉行的Ripple of Hope年度頒獎禮並上台演講，他以家庭生活趣事作開場白輕鬆道︰「很高興大家可以親身見面。我和太太育有6名子女，任何事我都只可以離開屋企30分鐘！」其太太Hilaria則在社交網上載在家門外與記者爭吵的片段，並指艾力患有創傷後壓力症候群。艾力昨於社交網發公開信，稱找來25名劇組人員證明片場是專業和安全，「外界指《Rust》的工作環境混亂、危險和剝削的指控是失實和誤導，最重要是紀念Halyna Hutchins和找出現代的方法，去取代過時的業界槍械安全指引。」此外，美國饒舌歌手Travis Scott上月在休斯敦舉行的Astroworld音樂節舞台時，台下發生人踩人致10人身亡慘劇，多名死者家屬入稟追究Travis及主辦商。Travis昨日首度受訪回應事件，稱「我的情緒一直如在過山車上」，他力陳當時在台上不知道情況有多嚴重，他當時被音樂、燈光、煙火、耳機、咪高鋒等圍繞，聽不到有人尖叫求救。