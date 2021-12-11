  • 2021年12月11日 星期六
  • 22º
  • 70%
熱門： 士丹頓街港康碼免費搭車立會選舉賞你遊

日報新聞 > 娛樂

古巨基預告同Tyson Yoshi合作

2021-12-11 列印
■古巨基和Tyson早前透過視像傾談合作。
Previous Next

　　古巨基準備回歸樂壇，將於下年推出新碟。他昨晚出post預告將會跟Tyson Yoshi合作，二人日前更透過視像通話傾合作。Tyson Yoshi自爆從未入過錄音室錄歌！
　　基仔的企劃是想邀請一些新晉歌手，將他的歌曲remake，「選曲就未必係條街唱到已經一千萬次、幾多萬次嗰啲。」Tyson亦十分同意，「因為好難取替到大眾本身對首歌嘅印象同情感。」
　　基仔問Tyson有否聽過他的歌？Tyson謂以前唱K時十分喜歡唱他的歌，「《必殺技》、《愛與誠》。我細個第一首認識你嘅歌其實係《至叻小人類》嘅片頭曲，對我嚟講，到而家仲好夢幻呀呢件事！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd