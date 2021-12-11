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尹恩惠被室友傳染中招 崔始源確診缺席MAMA頒獎禮

2021-12-11 列印
■崔始源將缺席MAMA頒獎禮等活動。
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　　韓團Super Junior（SJ）成員崔始源昨日傳出確診新冠肺炎，將按指示居家隔離，原定擔音今日舉行的MAMA頒獎禮頒獎嘉賓的行程亦告取消！
　　始源所屬的SM娛樂發聲明表示︰「崔始源在9月已完成接種疫苗，近日接受PCR檢查收到陽性結果。」SJ全部成員及跟始源接觸過的人員均接受檢測。而前日宣佈染疫的尹恩惠則在社交網透露正在隔離，未有嚴重症狀。
　　此外，準備於MAMA上再度合體演出的期間限定男團Wanna One，昨日綵排期間發現有一名工作人員確診，致要延期錄影演出。大會已安排有關人員及Wanna One接受檢測，Wanna One能否在今日順利重組和觀眾見面，至截稿前仍未有進一步消息。圖：網上圖片■Wanna One綵排MAMA期間曾與染疫人員同場。
■Wanna One綵排MAMA期間曾與染疫人員同場。
■尹恩惠被室友傳染確診新冠。
■尹恩惠被室友傳染確診新冠。


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