Landmark North x Yeastken 麵包犬 《焗出快樂聖誕》

文頌嫻、周家蔚、姚樂怡及鍾麗淇童心未泯跳上搖搖板感受童真

周家蔚和一對兒子坐搖搖板不忘拍照留念

左起 JT, TJ,Michela及Gaibe化身小模特兒擺pose,可愛程度爆燈,姚樂怡忍唔住做攝石人

梁靖琪和兒子Roman在聖誕裝置前打卡

文頌嫻和女兒Jamie甜蜜合照

見到萌爆剛出爐的麵包犬，周家蔚和TJ及JT不停selfie

姚樂怡帶同女兒Gaibe與麵包犬合照打卡

鍾麗淇和女兒Michela甜蜜合照

5位星級媽咪帶同女兒及兒子現身上水廣場聖誕裝飾打卡梁靖琪陀B小心翼翼 文頌嫻、周家蔚、姚樂怡及鍾麗淇童心未泯跳上搖搖板感受童真今年聖誕，上水廣場聯乘日本著名的可愛治療角色系列《Yeastken》，一系列萌爆剛出爐的麵包犬軟綿綿登場，與大家一起度過一個「暖笠笠」的快樂聖誕。萌爆的麵包犬吸引了5位星級媽咪文頌嫻、周家蔚、梁靖琪、姚樂怡及鍾麗淇帶同Jamie, TJ & JT, Roman, Gaibe 及Michela現身上水廣場聖誕裝置打卡。5位星級媽咪一到場已被7米高麵包犬聖誕樹吸引立刻雀躍地selfie打卡，六位星二代萌寶亦化身小模特兒各自擺post與萌爆「薩摩耶菠蘿麵包」及「貴賓狗漢堡」角色造型合照留念， 非常專業，可愛程度爆登！梁靖琪兒子Roman雖然只有兩歲，但精力旺盛見到可愛麵包犬非常興奮跑來跑去，梁靖琪小心翼翼做跟得媽咪。其後一眾萌寶被裝置旁的麵包犬甜品期間限定店吸引，紛紛選購可愛麵包犬造型cup cake! 連大人也沒法抗拒的可愛麵包犬圖案cup cake，六位星二代萌寶食完甜品後精力充沛，再上去首度開放之5樓空中花園，並打造成 Pet Pet 夢幻光影花園的巨型霓虹燈麵包犬旁，擺出各種賣萌表情繼續打卡。平台還設置了光影動感互動裝置，六位星二代萌寶踏上麵包犬腳印，燈光會隨之舞動，每個舞步亦配襯獨有聲效，令他們興奮莫名笑聲不斷。裝置旁設有多個搖搖板，不單止是小朋友的天堂，亦吸引了一班童心未泯的星級媽咪，文頌嫻、周家蔚、姚樂怡及鍾麗淇見他們的子女玩得開心，她們也跳上搖搖板感受童真，玩得十分盡興。