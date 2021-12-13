■周家怡及湯怡一組好有勝負慾。

■英皇戲院進駐銅鑼灣，為港島區電影迷提供更優質服務。

■古巨基與一眾英皇藝人參觀新戲院。

■一眾英皇藝人對無獎問答比賽好投入。

■彭秀慧、衛詩雅組第一題已答錯。

英皇戲院於2017年在中環娛樂行開設第一間戲院，此後積極擴展業務版圖，先後於尖沙咀、將軍澳、馬鞍山、荃灣等開設戲院，日前更進駐銅鑼灣時代廣場，在開幕禮上，一眾英皇藝人包括衛詩雅、周家怡、湯怡、彭秀慧等都有現身支持，久未露面的古巨基亦特意前來撐場，率先感受新戲院的氛圍，笑言很久無入戲院，這天一坐在影院內，即向太太提議「不如睇番場戲先啦！」英皇戲院旗下第七間、位於銅鑼灣時代廣場的戲院於日前開幕，一眾英皇藝人包括衛詩雅、周家怡、湯怡、彭秀慧等都有現身支持，久未露面的古巨基亦「出關」參觀這間銅鑼灣最大型的戲院感受氛圍，他指大堂等候區甚有氣氛，在等候入場時又可品嚐不同的輕食，大讚NINETY's的咖啡非常高質。基仔笑言已很久沒和太太一起入戲院睇戲，這天一坐在影院內，即刻忍不住向太太提議「不如睇番場戲先啦」，一於享受二人世界。古巨基自太太懷孕後即減少工作來陪伴，兒子Kuson在2020年出世又遇上疫情大爆發，所以囝囝出生後，一家人幾乎足不出戶，以最高規格防疫，基仔也閉關近兩年，最近疫情放緩，Kuson又漸漸長大，基仔逐漸出關工作，揚言明年將全面復出，「出年會出一隻碟，也會搞音樂會，本來兒子出世後都想為他寫一首歌，也想用他的聲音去錄歌。」基仔笑言現時萬事以Kuson為主，這天也是趁他瞓晏覺跑出來。另外，衛詩雅、周家怡、湯怡、彭秀慧、楊天宇、曾樂彤、艾妮和吳浩康出席完開幕禮後，齊齊參與「第一屆英皇電影無獎問答比賽」，考驗他們對英皇電影的認識，8人以抽籤形式分成兩組，分別是彭秀慧、衛詩雅、楊天宇和艾妮對戰周家怡、湯怡、曾樂彤和吳浩康，兩組要鬥快答中問題。比賽開始前各人都信心十足，想不到第一題就被考起，問到「英皇戲院第一間開設的戲院位於那裏」，兩組人竟然都是答「屯門」，看來他們要再熟讀公司資料，幸好在補答時大家都答對是中環娛樂行。經過一番龍爭虎鬥，結果由導演彭秀慧帶領的一組勝出比賽。