■諸葛紫岐原定一家人聖誕節外遊，可惜計劃落空。

諸葛紫岐（Marie）前晚以頒獎嘉賓身份出席有關飲食業的頒獎禮。Marie雖然非常喜歡吃甜品，但早前因為醫生發現她對蛋及奶類食物敏感，吃過之後便會引發流鼻水及水腫就像感冒一樣。她笑言：「我很鍾意食甜品，知道會引致敏感唯有吃少一點，我會選擇在不需工作的日子才吃。」此外，Marie一家人原定計劃在聖誕節期間飛往美國度假，就連機票亦已經訂好了，但卻因再次出現新變種病毒Omicron，兩個兒子年紀太細又未能接種疫苗，而且回港要隔離21天，因此被迫取消聖誕外遊行程。問到兒子可有因此投訴？Marie說：「他還好，因為沒有選擇，他也知道爸媽不能去，他便冇得去。」