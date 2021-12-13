尾場紅館騷感觸落淚 陳柏宇呻女兒唔畀錫錫

■陳柏宇獲好友方皓玟撐場。

陳柏宇（Jason）一連兩場《FIGHT FOR》紅館騷圓滿落幕，太太符曉薇兩晚都帶3歲愛女陳羿辰捧場。當晚請來方皓玟做嘉賓，Jason表示二人相識15年，笑謂大家現時都要為下一代奮鬥，方皓玟說：「我最近要fight for囝囝的錫錫，他現在不太錫我。」Jason即表示感同身受，指女兒現在也會拒絕他的錫錫，戲言好傷心。當Jason唱到《逸後》時兩度哽咽及感觸落淚，完騷後他解釋因被故事牽引情緒。講到第一場請到黎明做嘉賓，Jason指要多謝老闆，希望日後有機會還他人情。此外，被問到下次會否讓女兒上台表演？他表示：「我怕她上到台扭計就搵自己笨啦，但如果她有要求就會讓她試，我很了解她，她一上台就笠水。」