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夫妻檔上陣不停放閃 林奕匡奉旨拍拖搵真銀

2021-12-13 列印
■林奕匡與太太夫妻檔上陣，笑容好燦爛。
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　　何傲芝與男友董必政昨日為「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」活動舉行開幕典禮暨聖誕樹亮燈儀式，邀請了多位藝人和嘉賓到場試玩。何傲芝表示由於疫情影響，大家都不能外遊，所以舉辦此活動，希望大家能在香港也享受到聖誕氣氛。
　　林奕匡（Phil）太太李靄璣（Rikko）拍拖上陣，Phil開心透露，今個聖誕節和跨年將有5個活動是夫妻拍住上。昨日二人夫妻檔上陣，笑容更特別燦爛兼風騷，並且不停放閃，還分享夫妻樂趣，指多年來有互相寄信的習慣。Rikko指有6至7封信暫不許Phil拆開閱讀，因這兩年在疫情下，萌生出健康是不能強求的想法，所以希望留低一些說話給對方。■何傲芝與男友董必政今個聖誕有搞作。
■何傲芝與男友董必政今個聖誕有搞作。


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