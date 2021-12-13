朱晨麗《東華》玩變臉受讚邵珮詩波波魔鬼身材成焦點

由變種新冠病毒Omicron引起的新一波疫情，正在全球多個國家蔓延。醫學研究顯示，打兩劑疫苗後體內的中和抗體會被Omicron大為削弱，補多一針，才有效抵禦Omicron的侵害。為了抗擊Omicron，歐美多國正積極為民眾打第三針。香港至今錄得五宗Omicron輸入個案，不少市民以為疫情穩定，對打第三針的積極性不高。為了未雨綢繆，港府要想方設法，加快推動打第三針，並加強宣傳，扭轉公眾對補針「歎慢板」的心態。港大和中大的聯合研究發現，Omicron大幅減弱復必泰疫苗的病毒中和能力，估計對科興疫苗亦一樣。目前，打了兩針科興滅活疫苗的市民，只要過了六個月，可以隨時去接種中心打第三...

2021-12-13