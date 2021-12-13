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朱晨麗《東華》玩變臉受讚邵珮詩波波魔鬼身材成焦點

2021-12-13 列印
■邵珮詩與波波（右一、右二）身材澎湃成焦點。
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　　《歡樂滿東華2021》前晚圓滿結束，總善款數字高達123,988,888，打破去年的112,888,888紀錄。在眾多項目之中，以汪明荃、羅家英表演粵劇折子戲《李娃傳之刺目》籌得最高善款數字434萬1千；而譚俊彥和朱晨麗《俊男麗人變變變》成績不俗，籌得40萬，朱晨麗在表演中施展七重變臉，她指經過兩個月刻苦練習才成功。
　　邵珮詩、黃婧靈（波波）等十幾位性感女，穿上Bra Top大跳Shuffle Dance，澎湃身材成為焦點。邵珮詩說：「不介意，TVB藝員好多都好有身材，攞啲好嘢畀人睇。」波波坦言難以控制，但自問已很努力去跳舞。■譚俊彥和朱晨麗變魔術跳舞籌得40萬。
■譚俊彥和朱晨麗變魔術跳舞籌得40萬。


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