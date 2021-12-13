邵珮詩、黃婧靈（波波）等十幾位性感女，穿上Bra Top大跳Shuffle Dance，澎湃身材成為焦點。邵珮詩說：「不介意，TVB藝員好多都好有身材，攞啲好嘢畀人睇。」波波坦言難以控制，但自問已很努力去跳舞。
朱晨麗《東華》玩變臉受讚邵珮詩波波魔鬼身材成焦點
邵珮詩、黃婧靈（波波）等十幾位性感女，穿上Bra Top大跳Shuffle Dance，澎湃身材成為焦點。邵珮詩說：「不介意，TVB藝員好多都好有身材，攞啲好嘢畀人睇。」波波坦言難以控制，但自問已很努力去跳舞。
電動單車駛上行人路 外賣騎兵趕單 危駕亂衝亂撞
疫情下，不少人宅在家，習慣叫外賣，令送外賣生意大旺，馬路上多了單車和電單車送外賣員，不少人為趕單，橫衝直撞。警方早前公佈今年頭半年涉送外賣的交通意外共一百九十六宗，其中二十四人嚴重受傷。本報記者在多個...
2021-12-13
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雙北大停電 涉近31萬戶 台萬隆變電站爆炸起火
台灣台北文山區的萬隆變電站，昨早懷疑變壓器故障爆炸起火，導致新北市和台北市多處地區跳電及大停電，近三十一萬戶一度受影響，同時台北文山區和信義區等地的供水亦一度異常。經搶修後，同日下午一時零七分已全部地...
2021-12-13
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Banksy限量版T恤 炒貴360倍
英國塗鴉大師班克西（Banksy）為協助四名因推倒十七世紀奴隸販子銅像而遭起訴的被告，製作一款限量版T恤，在英格蘭西南城市布里斯托（Bristol）吸引數百人排隊搶購，原本二十五英鎊（約二百五十七港元...
2021-12-13
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CAINE HILL入場價約542萬
恒地旗下的西半山堅道新盤CAINE HILL，示範單位於本周三曝光後，翌日隨即公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶型，折實平均呎價28780元，開放式戶最平折實價542.327萬元。恒基物業代理營業...
2021-12-11
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短期走勢料窄幅上落 港股聚焦儲局議息結果
市場對變種病毒Omicron的擔憂逐步減輕，惟近期新股市場的氣氛較弱，加上臨近年尾，大市觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，港股短期內仍窄幅上落，中概股或持續受壓，短期大市焦點落在聯儲局本周四公佈的議息結...
2021-12-13
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阿巴謙reboot 入球觸覺 狼性奪「柏」
英格蘭前鋒譚美阿巴謙今季加盟羅馬，迅速展現射手本色，周中歐洲協會聯賽3:2擊敗索菲亞中央陸軍梅開二度後，各賽事累積為羅馬攻入十球，已經平了波斯尼亞射手迪斯高加盟羅馬首季的入球數字。這名英格蘭射手今晚意甲勢領首都狼於主場攻陷史柏斯亞防線，不妨考慮讓球主客和讓一球「主勝」。（Now638台周二凌晨3:45直播）譚美阿巴謙今夏轉投羅馬，在前車路士領隊摩連奴的協助下表現持續進步，上場歐協聯個人梅開二度，率領首都狼3:2力挫索菲亞中央陸軍，並以C組首名晉級十六強。目前為止，阿巴謙各賽事為羅馬貢獻十個入球，平了迪斯高效力羅馬首季（一五至一六球季）的總入球數。蛻變怪獸襲史柏斯亞阿巴謙喜言...
2021-12-13
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SLGA008 Seiko 140th Anniversary Limited Edition
Grand Seiko為慶祝Seiko創立一百四十周年，在年初推出了鉑金版SLGH007，今天則追加玫瑰金版SLGA008，棕色表盤依然以多層次的S形刻紋來重現可看出樹木年歲的年輪模樣，但所搭載的機芯...
2021-12-09
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拍《拳王》狂食喪操兼戒水 張振朗地獄式辛苦拍到喊
張振朗早前公開《拳王》爆肌相，大家睇到嘩嘩聲。其實今次振朗為操這身形演好拳手「海正藍」，足足花了一年狂食增磅兼喪操，日日似活在地獄。到正式拍擂台戲，更要戒水兼要不斷打，振朗形容好似在地獄最底層，半夜瞓...
2021-12-13
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社論——全民打第三針 不能「歎慢板」
由變種新冠病毒Omicron引起的新一波疫情，正在全球多個國家蔓延。醫學研究顯示，打兩劑疫苗後體內的中和抗體會被Omicron大為削弱，補多一針，才有效抵禦Omicron的侵害。為了抗擊Omicron，歐美多國正積極為民眾打第三針。香港至今錄得五宗Omicron輸入個案，不少市民以為疫情穩定，對打第三針的積極性不高。為了未雨綢繆，港府要想方設法，加快推動打第三針，並加強宣傳，扭轉公眾對補針「歎慢板」的心態。港大和中大的聯合研究發現，Omicron大幅減弱復必泰疫苗的病毒中和能力，估計對科興疫苗亦一樣。目前，打了兩針科興滅活疫苗的市民，只要過了六個月，可以隨時去接種中心打第三...
2021-12-13
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顯心星短途爆冷稱雄 日本包辦兩長途錦標 金鎗六十締造十九W新紀錄
昨日舉行四場香港國際賽，結果主場的港隊與客軍日本隊打成二比二，其中「金鎗六十」和「顯心星」為港爭光，分別勝出香港一哩錦標和香港短途錦標；而日本代表「耀滿瓶」再贏香港瓶，「唯獨愛你」則勇奪香港盃。其餘潘...
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