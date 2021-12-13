拍《拳王》狂食喪操兼戒水 張振朗地獄式辛苦拍到喊

■操肌前先要增磅，對瘦底的振朗絕非易事。

■張振朗坦承這個身材，人生當中可能可一不可再。

■花了一年如真拳手的操練，令振朗對角色投入度更高。

■日日健身，這份毅力連振朗都冇諗過自己做到。

■增完磅要keep住身材，振朗主要食麥皮、雞蛋同雞肉打成汁。

■振朗去年憑《反黑路人甲》奪「最受歡迎電視男角色」。

■振朗劇中視祥哥如仇人，現實卻當正對方為偶像。

■近年因電單車結緣的張繼聰，亦是振朗學習對象。

■連拍12日擂台戲，令振朗如在地獄最底層。

張振朗早前公開《拳王》爆肌相，大家睇到嘩嘩聲。其實今次振朗為操這身形演好拳手「海正藍」，足足花了一年狂食增磅兼喪操，日日似活在地獄。到正式拍擂台戲，更要戒水兼要不斷打，振朗形容好似在地獄最底層，半夜瞓緊會抽筋痛醒，不過就算邊按摩邊爆喊，他依然覺得一切都值得。不過振朗不求獲獎回報，反而會投票給首度合作、教足他全程的好對手黎耀祥。開拍前一年，收到通知要演拳手，振朗不敢怠慢即操身形，「都想有咁勁得咁勁，起碼觀眾覺得似個拳手，個過程真係吃力。」由於他屬瘦底，要由平日只食兩餐正常份量，持續食多三、四倍來增磅，「一日食4、5餐，每餐要食一大塊雞扒，再一大堆飯。」他仲要keep住一星期做足6日健身，「幾攰收工都要去做，嗰時拍緊《踩過界2》都幾地獄，仲要啱啱疫症健身室關閉過兩次，頭都大晒。」不過過程令他更能體會拳手辛酸，「呢個除咗幫到我外形，點樣演都可以幫到手。」事前準備已夠痛苦，到真正開拍，振朗形容更似在地獄最底層，因爆肌身形拍攝4月都要維持住，「當然有時會乾身啲，有時冇咁乾身， 係我入行以嚟最辛苦嘅一套，首先個角色已經咁沉重，我又要喺個身體上面兼顧咁多。嗰時每日去做gym，再返廠拍12個鐘，仲要打到凌晨兩、三點。」到拍擂台打戲，更加到達辛苦頂峰，「拍前7日要脫水，一開波係咁飲水，但掃落去唔飲得水，第一日到唔飲水又要打10個鐘，拍完返去郁唔到，瞓醒就全身疫痛，瞓瞓吓又兩隻腳抽筋，抽到唔會好番咁，要屋企人幫我按摩，到第3、4日仲要屋企人幫我按摩，我係按到喊，會諗點解我要咁辛苦呢？嗰12日都堅打，每次打10個鐘，好似地獄咁樣，到咗9層啦！」投票撐黎耀祥得獎講劇中要追擊3屆視帝黎耀祥，振朗直認首度跟祥哥合作，氣場太勁確實膽怯，「硬住頭皮去做，反而係轉個方法不斷問祥哥，當佢係個寶藏， 每日見佢好似盜墓係咁攞，我直情係問祥哥呢場戲點做好。」原來事前他已收風，知祥哥只要肯問會好大方分享經驗，連問了幾日後祥哥已知他企圖，「我哋排一次，我就會望一望佢，祥哥就會話『想問我嘢呀』。」他更大讚祥哥好為後輩着想，「佢咁強大嘅人，其實可以質到我好細，但係佢仲會諗點托起我，係溫暖嘅。」振朗覺得跟祥哥學習，如上了個戲劇精讀班，「佢話演戲就好似好多站車程，錯失任何一站就會唔順，所謂起承傳合，佢又叫我睇多啲唔同嘅書。張繼聰都有同我講睇吓《倚天屠龍記》嗰啲，睇多啲人哋嘅經歷。」而他更視祥哥和阿聰為模範，現在遇到演出疑問，就會不時請教兩位前輩，而他最感動他們都會主動留意他演出兼畀意見，「佢哋睇到一啲嘢會message我『振朗做得好』，邊個場口就唔講，但開心佢哋都會想我好，有留意我好開心，佢哋講係咁樣做令我信心大咗。」拍得辛苦當然望得到認同，但振朗不期望奪獎，「我咁多年嚟畀人話似邊個似邊個，今次畀佢哋感受到張振朗係好鍾意演戲，為咗每個角色去得好盡嘅演員。而獎項我想攞冇用㗎！啲人唔鍾意我做乜要攞先！獎項嘅作用係紀錄由年頭個宅男到年尾『海正藍』，呢個階段做過啲乜嘢。」他坦言寧願將自己一票投給祥哥，「佢畀咗呢2、30經驗我，仲要自己試過，知道邊啲好邊啲唔好，等我行短好多路，同埋好佩服佢57歲，嗰幾個月都係食白烚雞、西蘭花極速收身，身形都好犀利，所以我會投佢唔投畀自己，上年我都係投畀祥哥。」撰文：杜杜 攝影：沈健程服裝：JOURNAL STANDARD@IT場地：千禧新世界香港酒店