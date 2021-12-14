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陳凱詠獲Serrini提點：啪實啲鈕

2021-12-14 列印
■Jace以性感歌衫上陣。
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　　陳凱詠（Jace）前晚以多首快歌勁舞為尾場演唱會揭開序幕，並以貼身性感歌衫大跳辣舞炒熱氣氛；表演嘉賓則有Serrini、曾比特及馮允謙（Jay），Serrini鬼馬地揶揄今年10月曾在舞台失手甩裙的Jace，提醒她「你換衫時記得啪實啲鈕呀」，Jace就交戲扮嬲嬲！
　　Jace的父母前晚亦有捧場，她在台上哽咽感謝父母痛愛和支持，其後受訪時表示是真心感謝父母，希望提醒大家追夢也要孝順父母！談到在台上稱不會離開香港，她坦言當年在美國留學時，曾想過留在當地，現已打消此念頭。■Jace和Serrini老友鬼鬼。
■Jace和Serrini老友鬼鬼。


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