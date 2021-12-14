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G.E.M.申引用內地律師報告遭拒

2021-12-14 列印
■G.E.M.不時在微博分享生活照。網上圖片
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　　鄧紫棋（G.E.M.、原名鄧詩穎）前年與蜂鳥音樂的合約糾紛鬧上法庭，互控對方違約，雙方昨申請分開處理獲批。
　　G.E.M.昨日申請引用曾處理劉德華等藝人合約的內地資深律師王軍的專家報告，但高院法官陸啟康認為，內地演藝圈行規未必與港相同，王軍非適合人選說明本案的商業背景及雙方簽約時的考慮，而王軍只能提供刪除藝人資料的合約，對法庭沒幫助，故拒絕G.E.M.的申請，並下令她需支付是次訟費。
案件編號：高院民事600/2019

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