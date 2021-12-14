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LiSA原諒偷食老公鈴木達央

2021-12-14 列印
■LiSA日前在武道館開騷。
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　　日本人氣聲優鈴木達央7月被踢爆趁老婆、《鬼滅之刃》歌姬LiSA開騷期間偷食後，隨即停工並傳出搞到婚變。昨日有報道指鈴木已獲所屬事務所原諒，他早前入院時亦獲LiSA原諒，出院後積極洗底，與「第三者」斷絕來往兼戒酒。
　　鈴木亦向事務所表明仍想做配音工作，終打動負責人讓他復出，並有望為《東京卍復仇者》動畫版配音。
圖：網上圖片■鈴木達央有望復工。
■鈴木達央有望復工。


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