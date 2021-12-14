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《智異山》結局被網民狂鬧

2021-12-14 列印
■朱智勛和全智賢的《智異山》結局被嘲爛尾。
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　　朱智勛和全智賢主演的《智異山》前晚大結局，收視較上集上升至9.225%，成開播以來第三高，但劇情卻被狠批荒謬又爛尾。一直昏迷的朱智勛，在家人同意下拔除維生儀器，但當全智賢死裏逃生後去醫院找朱智勛時，護士告訴她朱智勛奇迹地活過來。一年後，半身癱瘓的全智賢成功站起來，再次擔任護林員；在2022年新年，二人在山上碰頭對望，故事就完結。雖是大團圓結局，但韓國網民卻十分不滿及憤怒，狠批「是醫學奇迹劇嗎」。

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