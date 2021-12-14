《色慾》Mr.Big「翻生」拍廣告

財政預算案向每名成年市民派發五千元電子消費券的計劃，趨向尾期。大多數市民透過八達通領款，如果他們本周四已經用盡前二期合共的四千元，即日將獲發最後一期的一千元。不要少看這一千元，因有逾三百萬名市民將可即時領取，換言之，即時有逾三十億元消費力，在聖誕節和新年假期流入消費市場，是一股巨大的消費力，各行各業須想方設法，取爭尾期電子消費券帶來另一次消費熱潮的市場份額。臨近聖誕節，不久又過新年，零售、餐飲以至服務行業在這個節慶日子，例必大減價，吸引顧客消費。而不少上班一族在年尾會獲公司發花紅或獎金，年尾消費意欲一般較為旺盛，成各行業兵家必爭的市場。今個年尾多了一千元電子消費券，等如加大...

2021-12-14