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《色慾》Mr.Big「翻生」拍廣告

2021-12-14 列印
■Chris在《色慾》新一季首集心臟病發猝逝，但在廣告復活。
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　　《色慾都市》相隔多年再推出新一季《華麗下半場》已於日前開播，首集莎拉謝茜嘉柏加丈夫「Mr.Big」Chris Noth竟然心臟病發猝逝，令粉絲好驚訝！劇中Mr.Big踩健身單車後心臟病發，昨日該健身單車品牌公開Chris做代言的廣告，他在廣告中與健身教練在火爐前說感覺良好，還可以再多踩一轉，品牌在社交網留言︰「《華麗下半場》……他還活着。」廣告更抵死找來「死侍」賴恩雷諾士任旁白。

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