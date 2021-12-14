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被姜濤偷襲舔耳仔　Stanley慘叫：有口水

2021-12-14 列印
■Stanley玩自拍時，姜濤突嘟嘴送吻。
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　　姜濤向來貪玩，繼早前在音樂會後台同Edan玩臭腳後，MIRROR另一成員邱士縉（Stanley）在社交網分享了姜濤的百厭事。
　　Stanley上載了五張連環圖，並解說：「本身見有妝頭又靚仔到咁（都正常發揮啦），當然影張相留下倩影！點知影影下阿姜生亂入，我心諗，哇！難得同我影相就當然奉陪到底啦，結果……」姜濤突然挨近並嘟起個嘴，Stanley有感「唔對路」時，姜濤突然舔了他的耳仔一下，Stanley生動形容當時情況：「無錯，係！feel！到！口！水！嗰隻，並且發出魔性嘅笑聲」，不少網民紛紛留言取笑：「要搵佢哋拍愛情片」並封二人為「大表姜CP」，而姜濤亦有留言以一個舔脷的表情符號回覆。■成功舔了Stanley後，姜濤興奮大笑。
■成功舔了Stanley後，姜濤興奮大笑。


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