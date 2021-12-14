香港經濟谷底反彈有偏財 李丞責批虎年疫情受控 順利通關

五行歸位■二黑到西南位，因此西南方會多弊病，如果寓所坐東北望西南，因為前段大運快過去，所以西南位比較弱。加上疫情未完，住西南方的人要提防。

競爭劇烈■每逢虎年競爭性劇烈，容易引發例如地方戰爭、甚至國與國之間的吵鬧，所謂一山不能藏二虎，較有強烈影響。

小心投資■由於虎年金火不足，不但投資黃金要小心，電子貨幣波動性將受進一步關注，小心虧損及非法渠道，避免捲入法網。

慎防意外■虎年因五黃災星入中，五黃屬土，易出現與土地有關的意外，因此不宜大型動土或開鑿土地。

展新機遇■虎年有落實新交通方案和開通新鐵路等機會，交通得以連接的地方會更興旺。

嚴重天災■雷、電、雨於虎年或會引致嚴重問題，預測農曆4月最為不利，其次是農曆7月。

留意健康■虎年需留意呼吸系統、牙齒及神經觸覺等健康問題，注意由疫情引起的心肺問題，建議多鍛煉心肺功能。

新冠肺炎疫情持續近三年仍未退卻，受大環境影響，經濟雖有復甦，但未見完全好轉，著名堪輿學家李丞責博士接受《頭條日報》訪問時推測，虎年仍需與病毒共存，但無阻形勢發展，經濟更有谷底反彈趨勢。「虎代表比較猛嘅野獸，亦代表強勢，整體來說虎年有好強競爭性。虎年會睇天干配合，好多情況下都係好同吉祥。」李博士道。撰文：秦詠姿李博士指流年病位在坤位，坤代表二黑，整體流年飛星歸位，代表疫情受控。他提醒：「唔係代表完全冇疫情，而係代表雖然有變種病毒存在，亦無阻大形勢發展。通關會進行到，但大家唔好忽視個人衞生，即使通關還要慎防疫情傳播，不能掉以輕心。！」由於虎年沒有太多嚴重日蝕情況，他相信虎年可谷底反彈：「尤其農曆2至4月，經濟向上增長機會較大。但都要擔心年中放緩，可能疫情嘅後遺，大家都要解決，年尾又會回到較理想狀態。」而驛馬年交通較繁忙，代表易有嚴重交通問題，他稱隧道或連貫性車輛，如火車或卡車等易多問題。而虎年整體來看利於出門：「通關初期交通網絡要承受巨大旅遊及經商壓力，要重新運作可能會產生較多問題或嚴重擠塞，奉勸大家不要太心急以策安全。」利於金融交易發展虎年水木旺盛，有水即有財，不過只是偏財都要小心：「偏財係好難穩定嘅財富，金融股票等行業，好似港交所、交易所等發展會比較頻繁，呢個都係屬偏財， 但卻不太利於娛樂事業。」同時日元以木為官星，官星代表法例、管制或者法治，所以虎年法治嚴明、勇於向外闖、有競爭力，代表利於金融交易發展。樓市屬穩打穩紮狀態，2024年前仍是艮土運，與地產、教育、醫療及兒童相關等行業仍有優勢：「大家睇房地產無需太消極，豪華或追求性住宅有熱賣可能。而向後年及大後年推測，二黑後到一白再到九紫，即代表解決平民需要嘅住宅，出年會顯現問題，未來兩三年就有好消息。」娛圈電競去舊迎新李丞責博士批虎年水、木、土齊全，但金、火不足。屬金的娛樂事業，可稱為演藝界或藝人發展似乎多些反覆性：「因為虎年不太利於娛樂事業，有較大重組或改變，我相信會有新人或者在娛樂圈經歷挑戰之後，可以邁向新機會。」而火其實代表飲食、科技網絡、電競等行業，有去舊迎新或強烈競爭及比較，想做生意人士可以留意以上行業。