香港經濟谷底反彈有偏財 李丞責批虎年疫情受控 順利通關

撰文：秦詠姿
李博士指流年病位在坤位，坤代表二黑，整體流年飛星歸位，代表疫情受控。他提醒：「唔係代表完全冇疫情，而係代表雖然有變種病毒存在，亦無阻大形勢發展。通關會進行到，但大家唔好忽視個人衞生，即使通關還要慎防疫情傳播，不能掉以輕心。！」由於虎年沒有太多嚴重日蝕情況，他相信虎年可谷底反彈：「尤其農曆2至4月，經濟向上增長機會較大。但都要擔心年中放緩，可能疫情嘅後遺，大家都要解決，年尾又會回到較理想狀態。」
而驛馬年交通較繁忙，代表易有嚴重交通問題，他稱隧道或連貫性車輛，如火車或卡車等易多問題。而虎年整體來看利於出門：「通關初期交通網絡要承受巨大旅遊及經商壓力，要重新運作可能會產生較多問題或嚴重擠塞，奉勸大家不要太心急以策安全。」
利於金融交易發展
虎年水木旺盛，有水即有財，不過只是偏財都要小心：「偏財係好難穩定嘅財富，金融股票等行業，好似港交所、交易所等發展會比較頻繁，呢個都係屬偏財， 但卻不太利於娛樂事業。」同時日元以木為官星，官星代表法例、管制或者法治，所以虎年法治嚴明、勇於向外闖、有競爭力，代表利於金融交易發展。
樓市屬穩打穩紮狀態，2024年前仍是艮土運，與地產、教育、醫療及兒童相關等行業仍有優勢：「大家睇房地產無需太消極，豪華或追求性住宅有熱賣可能。而向後年及大後年推測，二黑後到一白再到九紫，即代表解決平民需要嘅住宅，出年會顯現問題，未來兩三年就有好消息。」
娛圈電競去舊迎新
李丞責博士批虎年水、木、土齊全，但金、火不足。屬金的娛樂事業，可稱為演藝界或藝人發展似乎多些反覆性：「因為虎年不太利於娛樂事業，有較大重組或改變，我相信會有新人或者在娛樂圈經歷挑戰之後，可以邁向新機會。」而火其實代表飲食、科技網絡、電競等行業，有去舊迎新或強烈競爭及比較，想做生意人士可以留意以上行業。