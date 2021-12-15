■「魔童」被問是否身在中國，他貼出維港照片稱現在不是。

袁詠儀（靚靚）和張智霖（Chilam）近年不時參與內地真人騷，他們的兒子「魔童」張慕童則在港就讀國際學校。魔童近日在社交網限時動態玩「你問我答」，有網民以英文問他「現時是否身在中國？」他在一幅中環摩天輪拍攝維港兩岸的照片中答道：「不，現在不是」，不少網民指「魔童」的說法有誤，有不把香港視為中國一部份之嫌。袁詠儀在昨日凌晨一時半急發文為兒子失言道歉，指兒子的「失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤」，袁詠儀亦自責與老公「疏於規範」兒子，「這實在是我倆作為父母之過」，並強調「我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實」。圖：網上圖片