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多得《造星IV》Day帶挈 許廷鏗開心齊齊搵真銀

2021-12-15 列印
■許廷鏗與Day合作愉快！
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　　許廷鏗與《全民造星IV》學員許軼（Day）昨日齊出席譚仔三哥米線發佈會。近期頻出席活動搵真銀的許廷鏗，笑言多得Day帶挈，這次是他第二次和學員出席活動。
　　許廷鏗笑言無計過今年是否賺好多，「今年好喜出望外，自立門戶開公司得到客戶支持，美中不足是音樂上未夠多創作，頒獎禮以平常心看待。」Day未出道已獲邀出騷，可會增加《造星IV》比賽信心？她自言信心不大，其他對手又靚女又有實力，會以平常心出賽！■許廷鏗和Day即場試食香辣回鍋肉蝦仁炆米線。
■許廷鏗和Day即場試食香辣回鍋肉蝦仁炆米線。


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