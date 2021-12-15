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不介意三位女友身形肥 鄧兆尊：佢哋係「豬扒」

2021-12-15 列印
■兆尊自認在家地位「很渺小」。
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　　鄧兆尊昨日錄影香港開電視節目《開運秘笈》時表示相信風水命理，但笑道：「一陣話不宜行房咁點算？」
　　擁三位紅顏知己的兆尊，最新一位女友陳小姐早前肚凸凸傳有喜，他說：「點會有咗？有咗就大鑊。」兆尊笑言不介意女友們肥，「佢哋係『豬扒』嚟，我唔會睇外表，我掃街，專執晒香港最唔好嘅嘢走。」■兆尊代陳小姐否認有喜。 資料圖片
■兆尊代陳小姐否認有喜。 資料圖片


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