■李政宰和演「001」的吳永洙均有入圍爭獎。

■班尼狄（左）主演的《犬山記》獲7項提名。

■里安納度和珍妮花憑《千萬別抬頭》角逐金球帝后。

第79屆金球獎頒獎禮前晚公佈各獎提名名單，全球大熱韓劇《魷魚遊戲》獲3項提名，主角李政宰有份問鼎視帝；班尼狄甘巴貝治憑主演的《犬山記》爭影帝外，該片亦共獲7項提名！將於下月9日舉行的第79屆金球獎頒獎禮，前晚公佈各獎提名名單，大熱韓劇《魷魚遊戲》獲劇情組最佳劇集、最佳男主角（李政宰）及最佳男配角（「001」吳永洙）三項提名。李政宰將跟《傳媒家族繼承人》的Brian Cox及Jeremy Strong、《紐約萬花筒》Billy Porter等視帝級人馬爭獎。李政宰獲悉得到提名後，透過事務所發聲明稱，「李政宰對於能得到金球獎最佳男主角提名，感到十分光榮，他很想感謝世界各地所有支持《魷魚遊戲》的觀眾。」班尼狄《犬山記》獲7項提名電影組別方面，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治主演的《犬山記》及英國演員Kenneth Branagh執導的黑白片《貝爾法斯特》均獲7項提名。劇情組影帝競爭激烈，已贏得多個影帝獎的班尼狄被視為大熱，他的對手包括有《王者世家》的韋史密夫和《馬克白》的丹素華盛頓等。里安納度迪卡比奧憑《千萬別抬頭》入圍爭喜劇組影帝，《夢想期限》的安德魯嘉菲被視為他的勁敵！奧斯卡影后奧莉花高雯在劇情組影后大戰，迎戰同為奧斯卡影后的妮歌潔曼、早前憑《GUCCI名門望族》封影的Lady Gaga亦有入圍；喜劇組亦有多位影后級人馬爭獎，包括：珍妮花羅倫絲、愛瑪史東和瑪麗安歌迪娜等。