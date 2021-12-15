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新片獲提名最佳電影　超儀出征荷蘭影展告吹

2021-12-15 列印
■超儀不忘再三感謝新片的團隊。
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　　何超儀監製及主演的史詩式荷里活電影《Edge of the world》，日前獲荷蘭New Vision International Film Festival提名角逐「最佳電影」大獎。超儀獲悉喜訊甚興奮，當她準備向傳媒公佈此喜訊前一刻，卻突然收到大會的電郵，內容指因新冠疫情肆虐歐洲，此影展被迫取消！
　　超儀出征荷蘭影展之行告吹後，接受好友杜如風的訪問時說：「呢期絕對係又紅又黑，好似好紅，因為拍咗啲西片，啲西片紅，因為入咗幾個影展，但我黑，因為啲影展一個一個取消。希望下年疫情消失，影展會復辦！」
　　《Edge of the world》亦入選明年一月舉行的孟加拉電影節，超儀說：「電影節暫未取消，仲有希望，我真係想去孟加拉吖！」■超儀笑言：「我同啲獎項總係有緣無份！」
■超儀笑言：「我同啲獎項總係有緣無份！」


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